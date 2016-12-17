Ледовый каток на стадионе «Динамо» и лыжня за Боровой: минчане вспоминают историю зимних забав

Огромные сугробы, заснеженные деревья и скрипучий снег под ногами. Зима в Минске прошлого века была как на полотнах художников, а минчане знали толк в зимних забавах.

Светлана Кормилкина:

Тогда автомобильное движение было далеко не такое. Катались с любой горки, использовали в качестве санок все. И тазы.

Танцы на льду и хороводы вокруг нарядной елки можно было увидеть чуть ли не на каждом шагу: на центральной площади и у Дворца спорта, в парке Горького и на стадионе «Динамо». И, конечно, во двориках. Из репродукторов звучала музыка, минчане скользили парами, учились кататься друг у друга и находили новых друзей.

Светлана Кормилкина все детство и юность провела на катке в парке Горького и с улыбкой вспоминает, как прятала свои валенки и ботинки в сугробах, когда не успевала сдать обувь в гардероб или там не хватало места. На том месте, где сейчас играют в хоккей на траве, раньше был стадион, зимой на нем заливали каток и ставили красивую елку в гирляндах.

Светлана Кормилкина:

Появился он давным-давно – сразу после войны, в 1948-49 годах, и существовал очень долго. На месте хоккейного клуба был велотрек, за велотреком тоже был своего рода каток. Елка стояла здесь, детям было куда прийти и чем заняться. Гардероб находился за второй площадкой, на горочке, такое деревянное сооружение. Было спокойно вечером, отпускали родители, никто не боялся за детей. И до глубокой ночи, до 11 всегда мы были на катке.

Катки были любимым местом встреч и свиданий, оттого девушки всегда старались принарядиться.

Английские ботиночки и стильное пальто с мехом. Эти фото в парке Горького напоминают Светлане Урецкой о зимних каникулах. В сильные морозы и вовсе не ходили в школу. И родной двор на Грушевской становился ареной для развлечений.

Светлана Урецкая:

Я сюда приехала в 1949 году, тут не было ни одного дерева. И этого дома не было, на фоне которого мы стоим. Здесь была сплошная гладкая площадка и гора, которая спускалась к основным подъездам. Конечно, зимой все было в снегу, каток заливался, во дворе катались. Свой, небольшой. Во дворе к подъездам скатывались на санках и на лыжах. Рядом проходит железная дорога, насыпь высокая, мы бегом туда на санках, на лыжах. И нестрашно было. Может, реже ходили поезда в те годы.

В старом Минске часто можно было встретить маленьких фигуристов на озере, болоте и других естественных водоемах, морозы были что надо, выходить на лед горожане не боялись.

Ледовые приключения на стадионе «Динамо» навсегда останутся в памяти у Вячеслава Обухова. Он хорошо помнит, как однажды домой пришлось ехать в коньках, потому что не смог найти закопанные в сугроб ботинки.

Вячеслав Обухов:

Вначале не было этого высокого здания, которое сейчас реконструируется. Там был просто стадион, там проходили соревнования, а вокруг ездила конная милиция. Смотрела, чтобы никто через забор не лез. Позднее, уже когда сделали настоящий стадион, высокие трибуны, сам стадион заливался водой. И если днем там проходили тренировки, то на вечернее время каток отдавался длю любителей коньков. Катались в основном по дорожкам.

Коньки у всех были разные, это зависело и от финансов, и от цели катания: у кого-то длинные конькобежные, у кого-то хоккейные, у кого-то фигурные.

Вячеслав Обухов:

Между велозаводом и улицей Буденого проходил ручей. Было очень большое поле, там и в хоккей играли, и катались. В старые времена коробочек особенно не было для катания. Они появились много позднее.

И если двойные тулупы на льду требовали смелости и опыта, то пронестись по заснеженным лесным тропам на лыжах мог позволить себе практически каждый минчанин. Лыжи были у всех. В основном катались в парке Челюскинцев (там всегда была отличная лыжня), выезжали в леса на окраинах и за городом. Для студентов зимние походы были хорошей традицией, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вячеслав Обухов:

За городом – Боровая, там начинаются леса, можно получать большое удовольствие. Был случай. Мы с компанией бегали по лесу, у меня отстегнулось крепление, я его поправил и догоняю. И стоит пара очень пожилых людей, вздыхает: «Вот, в советские времена, наверное, вернулись – опять кого-то вывели нормы надо сдавать». Я чуть не упал от смеха. Это действительно у нас большое желание пробежаться на лыжах. А в лесу очень красиво.

Современные минчане не отстают от своих бабушек и дедушек и всегда с нетерпением ждут мороза и снега. Ведь в катаниях на коньках на свежем воздухе и в походах на лыжах – особенный вкус, приправленный предвкушением новогоднего праздника.