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«Леди Босс» воплотят мечты 12 девочек

05 июня 2017 09:31
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В одной комнате взрослые и состоявшиеся, а в другой – юные и преисполненные надеждой. Их связывает один проект «Леди Босс» и уверенность в том, что мечты сбываются. 12 бизнес-вумен превратятся в добрых фей для 12 принцесс из детских домов и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это лишь один из этапов проекта для успешных леди, но для девочек – бал исполнения желаний.

Собранные на фотовыставке денежные средства помогут юным принцессам съездить в летний лагерь. А для того, чтобы исполнилось заветное желание бывает стоит лишь попросить. Девочки и их родные отправили волшебницам письма со своей историей и рисунками, а самое главное – мечтой.

Раскрыть свой потенциал, помочь другим – простые желания, время исполнения которых уже пришло. Шестнадцатилетняя Настя мечтала увидеть исполнителей группы Нави-бэнд – и вот они, те эмоции.

И неважно, тебе помогают или ты помогаешь – счастье с обеих сторон одинаковое. Наши бизнес-феи уже взмахнули волшебными палочками, осталось и другим девочкам немного подождать, когда пробьёт их час.

А у тех кто искренне верит и идёт вперёд, мечты обязательно сбываются.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # общество # Анастасия Горлова # Светлана Зере # Анастасия Шевелёва # Виктория Тонкович # Софья Войтко # Екатерина Левченко

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