Лечение аритмии электродами: в Беларуси беременной женщине провели операцию на сердце

Новости Беларуси. Когда два сердца бьются в один такт. Уникальную операцию провели белорусские медики.

Ранее в таких случаях вероятность стать матерью для женщины равнялась нулю.

При аритмии и тахикардии беременность попросту прерывали. И вот прогресс.

Пациентке через вены к сердцу подведены электроды. Они выравнивают сердцебиение.

Теперь угрозы здоровью ни будущей мамы, ни ребёнка нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Борцевич:

Я до сих пор не могу поверить, это как страшный сон. Мне кажется, что я проснусь, и ничего не будет. Мне не верится, что со мной это произошло.

Заболевание Ирины даже в отделении кардиологии считали неординарным.

Ее сердце билось в три раза чаще нормального: больше 200 ударов в минуту.

Традиционное лечение не помогало. Успокаивалось сердце лишь на несколько минут, но и вовсе уходило в пятки при мысли: заболевание угрожает не только Ирине, но и ее такому долгожданному, еще не рожденному первенцу. Врачи спасли обоих.

Юлия Матяш, СТВ:

Здесь проходят одни из самых сложных операций в стране: по восстановлению ритма сердца. С помощью этого оборудования можно максимально точно узнать, где в органе находятся очаги поражения, и устранить их.

Этим занимаются специальные зонды. Их вводят в сердце, где они буквально «прожигают» те участки человеческого мотора, которые дают сбой.

Даже по мировым меркам процедура непростая, вероятность успеха всего 50%.

В центре кардиологии такие операции проводят каждый день, а сегодня, например, сразу три. Только этот случай – уникальный.

Александр Булгак, заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Мы взвесили все «за» и «против» и было принято такое решение. Я считаю, что абсолютно правильное, потому что сегодня мы имеем положительную динамику.

Операция для восстановления ритма сердца, под которым растет другая жизнь, в Беларуси прошла впервые.

До этого пациенткам с диагнозом тахикардия или аритмия попросту приходилось беременность прерывать. Для Ирины врачи даже изменили сам ход операции.

Александр Часнойть, ведущий научный сотрудник лаборатории нарушения сердечного ритма Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Рентгеновское излучение, которое обязательно используется при наших процедурах. Как вы понимаете, для беременности, для здоровья будущего ребенка оно представляет некоторую опасность. Поэтому нами были предприняты все средства, чтобы минимизировать это воздействие.

Выравнивали сердцебиение 2,5 часа 4 специалиста.

Пока женщина в реанимации, но состояние ее стабильное. И лишь приход журналистов немного повысит цифры на электронном табло – больше сердце скорость не превышает. А под размеренный ритм ждет на свет появления малыш. Кстати, это будет мальчик.

Ирина Борцевич:

Я очень волновалась за себя и за ребенка. Врачи очень профессионально сработали, оперативно. Надеюсь, что все хорошо будет. Уверена, что врачи мне помогут.