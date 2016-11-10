Впервые в истории: 3-миллионного пассажира встретили 10 ноября в Национальном аэропорту Минск

Новости Беларуси. Главная воздушная гавань Беларуси работает в штатном режиме. Более того, в Национальном аэропорту Минск 10 ноября – знаковое событие для всей гражданской авиации Беларуси. С трапа самолета здесь встречали 3-миллионного пассажира.

Обладательницей счастливого билета стала минчанка. Виолетта Белицкая работает инженером-программистом и довольно часто летает в командировки. Вот и удачный рейс Санкт-Петербург – Минск был не чем иным, как возвращением из делового вояжа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виолетта Белицкая, трехмиллионный пассажир Национального аэропорта Минск:

Когда самолет уже шел на посадку, стюардесса объявила, что на борту находится 3-миллионный пассажир. Никто не знает, кто это. Самолет приземлился, и они объявили мое имя. Было удивительно и приятно. Аэропорт поменялся сильно, поменялся в лучшую сторону, стал более европейским, красивым. Он очень удобный и уютный.

Сегодня рост пассажиропотока обеспечивают новые рейсы, обновление воздушного флота и транзитные перевозки. Останавливаться на достигнутом не собираются. Принимать в год не менее 4 миллионов пассажиров – планы не такой далекой перспективы.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это здание рассчитано на обработку 5,8 миллионов пассажиров в год. Сегодня мы уже переступили рубеж 50%. Я надеюсь, такими темпами где-то через 2 года мы будем встречать 40-миллионного пассажира. А мне бы хотелось, чтобы мы быстрее пришли к той цифре, когда нам придется строить новый аэровокзал, который уже не будет вмещать цифру 6 миллионов.