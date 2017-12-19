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Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось

19 декабря 2017 15:36
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Новости Беларуси. Спасите лебедя! С такими звонками периодически обращались в МЧС жители поселка Тулово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось-1

Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось-3

Озеро под Витебском практически замерзло, лед около двух сантиметров, но осталась небольшая промоина. Там и ютился прекрасный лебедь в компании уток. Однако когда прибыли спасатели и попытались поймать птицу, им так и не удалось – лебедь улетел. Но обещал обязательно вернуться к своим друзьям.

# происшествия # Фотофакт # Птицы Беларуси

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