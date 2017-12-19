Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось

Новости Беларуси. Спасите лебедя! С такими звонками периодически обращались в МЧС жители поселка Тулово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спасите лебедя! С такими звонками периодически обращались в МЧС жители поселка Тулово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Озеро под Витебском практически замерзло, лед около двух сантиметров, но осталась небольшая промоина. Там и ютился прекрасный лебедь в компании уток. Однако когда прибыли спасатели и попытались поймать птицу, им так и не удалось – лебедь улетел. Но обещал обязательно вернуться к своим друзьям.