Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось

Озеро под Витебском практически замерзло, лед около двух сантиметров, но осталась небольшая промоина. Там и ютился прекрасный лебедь в компании уток. Однако когда прибыли спасатели и попытались поймать птицу, им так и не удалось – лебедь улетел. Но обещал обязательно вернуться к своим друзьям.