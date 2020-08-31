Лазуткин о тех, кто запугивает учителей: 1 сентября они хотят не просто ещё раз попугать, а посмотреть, какой это дало эффект

Новости Беларуси. О том, почему протестуют студенты на Западе и какие методы используют для запугивания учителей в Беларуси в программе Новости «24 часа» рассказал Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если мы говорим о каких-то длительных студенческих волнениях, то для них всегда должны быть социальные предпосылки какие-то. На Западе, как правило, студенты выходят за снижение оплаты за обучение, за его бесплатность, за равный доступ к образованию, за то, чтобы им предоставляли рабочие места. В Беларуси, как ни странно, очень большой социальный пакет, который студентам дается уже сейчас. Это и неплохое общежитие в студенческой деревне в Минске, это и стипендии, и главное – это возможность учиться бесплатно, за счет средств бюджета (чего в Европе, как правило, студенты делать не могут).

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Наверное, такого сложного лета у наших учителей еще не было. Провокаторы ничем не брезгуют.