Лазуткин о тех, кто запугивает учителей: 1 сентября они хотят не просто ещё раз попугать, а посмотреть, какой это дало эффект

Новости Беларуси. О том, почему протестуют студенты на Западе и какие методы используют для запугивания учителей в Беларуси в программе Новости «24 часа» рассказал Андрей Лазуткин.
Новости Беларуси. О том, почему протестуют студенты на Западе и какие методы используют для запугивания учителей в Беларуси в программе Новости «24 часа» рассказал Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если мы говорим о каких-то длительных студенческих волнениях, то для них всегда должны быть социальные предпосылки какие-то. На Западе, как правило, студенты выходят за снижение оплаты за обучение, за его бесплатность, за равный доступ к образованию, за то, чтобы им предоставляли рабочие места. В Беларуси, как ни странно, очень большой социальный пакет, который студентам дается уже сейчас. Это и неплохое общежитие в студенческой деревне в Минске, это и стипендии, и главное – это возможность учиться бесплатно, за счет средств бюджета (чего в Европе, как правило, студенты делать не могут).
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Наверное, такого сложного лета у наших учителей еще не было. Провокаторы ничем не брезгуют.
Андрей Лазуткин:
Они уже три недели рассылают в чатах личные данные наших учителей, шлют им угрозы анонимно, через IP-телефонию звонят на рабочие мобильные телефоны, начинают что-то им рассказывать, какие-то угрозы тоже. Это просто тактика запугивания. И 1 сентября они хотят не просто еще раз попугать, а посмотреть, какой это дало эффект, три недели такой методичной работы. Есть выхлоп какой-то, нет его? Потом, вероятно, они будут пересматривать тактику и придумывать что-то новое.