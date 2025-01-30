Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Нефтехимиком»

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в заключительном матче гостевой серии в чемпионате КХЛ. В Нижнекамске наша команда была сильней «Нефтехимика», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде команды демонстрировали плотную игру. Но поразить ворота соперника оппоненты не смогли – счет так и не был открыт. На старте второй двадцатиминутки Даниил Липский вывел «Динамо» вперед – 1:0. А затем в меньшинстве преимущество нашей команды увеличил Крис Тирни. За несколько минут до окончания периода свой шанс реализовал Вадим Шипачев. «Зубры» повели – 3:0. Итоговый результат поединка – 5:1.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

По счету хороша игра, но Василий держал в напряжении. Были такие моменты – забей и первый Нижнекамск, и минус четыре у нас удаления. Здесь все могло быть по-другому. Вася нас держал в игре и потом мы забили хорошие голы.

Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в «Минск-Арене» в воскресенье, 2 февраля, против «Авангарда».