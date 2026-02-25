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Азаров: Зеленский хамит западным лидерам из-за их планов о его замене

25 февраля 2026 13:14
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Азаров: Зеленский хамит западным лидерам из-за их планов о его замене-0

В коммуникации Владимира Зеленского и его западных партнеров наблюдаются изменения, пишет РИА Новости.

По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, Зеленский осознал, что США и ЕС начали его списывать. Этим, по его мнению, и спровоцировано демонстративное поведение украинского лидера.

Ранее Зеленский в интервью рассказал, что лидеры Евросоюза и Соединенных Штатов настаивают на проведении президентских выборов в Украине с целью его замены.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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