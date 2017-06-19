Лауреатов Национального конкурса научных работ среди студентов наградили в Минске

Новости Беларуси. Не проба пера, а экономически обоснованные практические труды. В Минске наградили лауреатов Национального конкурса научных работ среди студентов. Всего 70 проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, на суд жюри были представлены почти 4 тысячи работ. Больше всего – из Белорусского государственного медицинского университета, а также главного технического ВУЗа. Среди авторов – студенты всех курсов – от первого до магистратуры. Спектр тем самый разнообразный: это и механика, и информационные технологии, химия, биотехнологии, дизайн и искусство.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

При формировании инновационной экономики, что очень важно, любой руководитель должен искать новшества. А вот эти ребята, уже учась в университете, проходя подготовку, они уже прекрасно понимают, какие направления им интересны. Когда они окончат соответствующие университеты, то пойдут на производство. Они будут инновационно настроены, будут понимать, куда движется в мире технологическая мысль.

За всю более чем 20-летнюю историю конкурса внедрены в производство и учебный процесс более 5 тысяч студенческих разработок. Многие из тех, кто в разные годы становился лауреатом такой общенаучной олимпиады, сегодня в команде крупных предприятий Могилева, Новополоцка, Лиды. Есть и те, кто остался работать в альма-матер, возглавляет кафедры и готовит ученых-приемников.

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:

Я помню, как мой научный руководитель говорил: «Не бойся высказывать какие-то идеи, может быть, даже не очень разумные, даже бредовые. Может быть, мы до этого просто не додумались». Поэтому эти работы всегда имеют актуальный характер. Сегодня молодежь во многом интересуют по тематике исследований вопросы, которые на пике острия – педагогические, психологические и экономические. Темы, которые прельщают своей новизной, может быть, даже риском определенным. И не надо этого бояться.