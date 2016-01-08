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Огромные замки и крепости, скульптуры — китайский Харбин превратился в ледяную сказку для детей и взрослых

08 января 2016 16:34
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Новости Китая. Царство изо льда. В китайском Харбине начался один из самых крупных снежных фестивалей. Примерно на месяц город превратился в ледяную сказку для детей и взрослых. Огромные замки и крепости, скульптуры — такая снежная красота поражает воображение даже видавших виды туристов.

Лед для всего этого берут из соседней реки, затем обрабатывают, используя традиционные и современные технологии. Этот международный фестиваль снежных и ледяных скульптур проводится вот уже более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Фестиваль

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