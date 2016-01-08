Огромные замки и крепости, скульптуры — китайский Харбин превратился в ледяную сказку для детей и взрослых

Новости Китая. Царство изо льда. В китайском Харбине начался один из самых крупных снежных фестивалей. Примерно на месяц город превратился в ледяную сказку для детей и взрослых. Огромные замки и крепости, скульптуры — такая снежная красота поражает воображение даже видавших виды туристов.

Лед для всего этого берут из соседней реки, затем обрабатывают, используя традиционные и современные технологии. Этот международный фестиваль снежных и ледяных скульптур проводится вот уже более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.