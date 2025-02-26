Президенты Беларуси и Таджикистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Торгово-экономическое сотрудничество и график предстоящих международных встреч Александр Лукашенко обсудил с Президентом Таджикистана – Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торгово-экономическое сотрудничество и график предстоящих международных встреч Александр Лукашенко обсудил с Президентом Таджикистана – Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 февраля состоялся телефонный разговор между двумя лидерами. Во время общения главы государств констатировали хорошую динамику в развитии отношений. Между странами утверждена дорожная карта на 2022-2026 годы, в которой уделено особое внимание укреплению кооперационных связей.
Беларусь и Таджикистан поддерживают активный политический диалог и конструктивно взаимодействуют на международных площадках. Тон задают главы государств. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон – давние друзья. В октябре 2022 года Президент Беларуси с официальным визитом посетил Таджикистан, а менее чем через год между лидерами уже в Минске состоялась рабочая встреча в преддверии Саммита ОДКБ. К тому же главы государств активно взаимодействуют на разных интеграционных площадках. Четверть века работает Межправительственная комиссия по развитию сотрудничества между государствами, создан Белорусско-таджикский деловой совет и рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству. С сентября 2023 года в Душанбе открыт Центр белорусского языка и инновационных технологий.