Президенты Беларуси и Таджикистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Беларусь и Таджикистан поддерживают активный политический диалог и конструктивно взаимодействуют на международных площадках. Тон задают главы государств. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон – давние друзья. В октябре 2022 года Президент Беларуси с официальным визитом посетил Таджикистан, а менее чем через год между лидерами уже в Минске состоялась рабочая встреча в преддверии Саммита ОДКБ. К тому же главы государств активно взаимодействуют на разных интеграционных площадках. Четверть века работает Межправительственная комиссия по развитию сотрудничества между государствами, создан Белорусско-таджикский деловой совет и рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству. С сентября 2023 года в Душанбе открыт Центр белорусского языка и инновационных технологий.