Прямой эфир

Как подготовить автомобиль к зиме? Вот несколько советов от опытного водителя

13 декабря 2024 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Василий Тетеренок к смене сезонов подходит основательно. Каждый год, когда зима стучится в дверь, он проводит полный чек-ап своей машины. Автовладельцы знают, что это залог их безопасности и спокойствия на дороге.

Как подготовить автомобиль к зиме? Вот несколько советов от опытного водителя-2

Василий Тетеренок:
Прежде чем поехать зимой, производится контроль: аккумулятор, все жидкости, шины тоже, внешний вид и прочее. Что возможно – то сам, а так шиномонтаж или фирменный сервис.

Первое, с чего стоит начать, проверка аккумулятора. Зимние морозы способны ослабить его мощность, поэтому убедитесь, что он полностью заряжен и готов к холодам, обязательно смените шины у своей машины, проверьте их давление и глубину протектора.

Подробности в видео.

# Полезные советы

Другие новости рубрики

Все новости
«Пять континентов» – в Гомельском цирке стартовали гастроли нового циркового шоу Гии Эрадзе
13 декабря 2024 12:05

«Пять континентов» – в Гомельском цирке стартовали гастроли нового циркового шоу Гии Эрадзе

Как распознать депрессию? Психотерапевт назвала основные симптомы
13 декабря 2024 11:54

Как распознать депрессию? Психотерапевт назвала основные симптомы

В Минске проходит VII совместное заседание коллегий Следственных комитетов Беларуси и России
13 декабря 2024 11:24

В Минске проходит VII совместное заседание коллегий Следственных комитетов Беларуси и России