Как подготовить автомобиль к зиме? Вот несколько советов от опытного водителя

Василий Тетеренок к смене сезонов подходит основательно. Каждый год, когда зима стучится в дверь, он проводит полный чек-ап своей машины. Автовладельцы знают, что это залог их безопасности и спокойствия на дороге.

Василий Тетеренок:

Прежде чем поехать зимой, производится контроль: аккумулятор, все жидкости, шины тоже, внешний вид и прочее. Что возможно – то сам, а так шиномонтаж или фирменный сервис.

Первое, с чего стоит начать, проверка аккумулятора. Зимние морозы способны ослабить его мощность, поэтому убедитесь, что он полностью заряжен и готов к холодам, обязательно смените шины у своей машины, проверьте их давление и глубину протектора.