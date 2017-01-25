Курсы с кинологом, или собачья школа хороших манер

Эти дворняги и их новые хозяева в строю ни свет, ни заря. Идет бесплатная тренировка мохнатых непосед. Такую акцию работники предприятия «Фауна города» решили провести совместно с Белорусским спортивным кинологическим объединением. Опытный кинолог Евгений Кобец на практике объясняет, как правильно воспитывать и дрессировать животных.

Для псов эти курсы своего рода собачья школа хороших манер, в которой родословная не имеет никакого значения. Воспитание является очень важным требованием в содержании животного, и каждый владелец желает, чтобы его собака выросла доброй и покладистой. Да и жизнь дрессированного пса куда безопаснее и интереснее.

Безусловно, воспитание взрослой собаки, да еще пережившей стресс, гораздо сложнее нежели, скажем, щенка из питомника. Однако, в тандеме с опытным инструктором можно и старую собаку научить новым фокусам.

Среди этих курсантов есть и титулованные бойцы! Знакомьтесь - пушистый 2ухлетний метис по кличке Дино – неоднократный чемпион Беларуси по кинологическому спорту. С удовольствием демонстрирует на камеру мастерство послушания.

А вот 3-летний лабрадор Арчи в этой группе новичок. Сообразительный и дисциплинированный пес, но немного трусливый – ещё не освоился.

Если, глядя на эти милые мордочки, вы загорелись желанием подарить новую жизнь хвостатому существу, как это сделали герои нашего сюжета, тогда следующие советы от специалиста будут для вас кстати!

И помните: приютские собаки деликатны, отзывчивы, дома порой незаметны, но всегда бесконечно благодарны! И они нуждаются в нашей заботе и любви!