Белорусский богатырь Леонид Демеш: Превзойти самого себя!

Не перевелись еще в Беларуси настоящие богатыри. Один из них Леонид Демеш, или как его любя называют знакомые, дядя Лёня. Этот мужчина назло всем болезням и недугам, смог превзойти самого себя. А здоровый образ жизни помог ему встать на ноги и вернуться к полноценной жизни.

Благодаря йоге, которую начал практиковать Леонид, недуг в виде защемления седалищного нерва стал ослабевать. К тому же, мужчина не забывал о закаливании – он приучал свой организм к холоду еще с детства. И результат не заставил себя долго ждать. Сегодня дядя Леня чувствует себя прекрасно.

В холодное время года несколько раз в неделю Леонид вместе с единомышленниками – такими же приверженцами здорового образа жизни – обязательно выезжает на Вилию. Заплыв через реку – обязательная программа. Кажется, ледяная вода только бодрит этих смельчаков! Даже смотреть на них со стороны холодно. А им хорошо! Кстати, Леонид Демеш считается самым выносливым моржом страны. Однажды на фестивале здорового образа жизни он смог проплыть рекордные 2 километра.

Леонид Демеш своим примером смог приобщить к здоровому образу жизни и других людей, в том числе и своего сына Илью, которому сейчас 16 лет.

После того как Леонид Демеш почувствовал себя лучше, он вновь вернулся к тренировкам в зале. Толкание гантель в положении стоя, жим от груди, приседание с утяжелением на плечах… К тому же, дядя Леня занимается гиревым спортом. Нашему богатырю подвластно все!

Вредных привычек у Леонида Демеша, конечно же, нет. Также он не ест мяса и иногда практикует голодание. Все это в комплексе и дает потрясающий результат, который позволяет чувствовать себя на все 100, быть вечно молодым душой и телом.