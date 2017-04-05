Курсы 3D-графики для людей с нарушениями слуха появились в Беларуси

Желание изменить жизнь не слышащих людей и открыть компанию глухих айтишников уже стало ключевым в жизни Максима.

Без помощи переводчиков он окончил курсы 3D-графики. Получил свой первый гонорар и взялся обучать других.

Кстати, благодаря современным технологиям, которые так прочно вошли в жизнь парня, становится возможно и наше общение. Гуляя по парку и обмениваясь сообщениями, Максим рассказывает мне о себе. Так, я узнаю, что он всегда хотел быть инженером, как Леонардо да Винчи. Хорошо рисовал и даже сам сконструировал робота.

И уже после школы поступил в Российскую государственную специализированную Академию искусств, где обучали ребят с проблемами слуха.

Вернувшись в Минск, Максим уже четко знал, что хочет связать свою жизнь с IT-индустрией. Записался на курсы 3D-графики и на ровне со всеми без переводчика окончил их с отличием.

Собственные успехи и поддержка преподавателей IT-школы позволили Максиму открыть первые в Беларуси курсы 3D-моделирования для глухих.

В аудитории ребята с помощью Максима уже создают своих виртуальных героев. Это не смотря на то, что с первого занятия прошло всего несколько месяцев. Впрочем, для них нет ничего невозможного. Они точно знают, чего хотят. И уже вместе строят планы на будущее.

Команда Максима с каждым днём увеличивается. Вместе с руководством IT-школы они уже запустили первые на постсоветском пространстве онлайн-курсы для обучения основам программирования и 3D-графики для глухих людей.

И уже сейчас 500 человек из разных стран мира с нарушениями суха получают не только ценные знания, но и возможность найти работу и заниматься любимым делом.

В будущем Максим мечтает создать собственную IT-компанию. Свою «виртуальную Вселенную», где каждый человек с нарушениями слуха сможет заниматься любимым делом и реализовывать свои самые смелые фантазии.

Уже сегодня Максим помогает этим ребятам изменить свою жизнь, поверить в свои силы. На собственном примере он показал, что проблемы со слухом не могут стать преградой на пути к счастливой жизни.