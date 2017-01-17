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Курсовые проекты воплощены в реальные изделия: итоги фестиваля вузовской науки

17 января 2017 16:56
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Новости Беларуси. Ведущие университеты Беларуси и несколько тысяч молодых ученых: Министерство образования подводит итоги первого фестиваля вузовской науки.

Лучшие разработки аспирантов, студентов и школьников  продемонстрировали на выставке.

Такие встречи позволяют  выявить и поддержать перспективную молодежь. О том, что наука может быть популярной, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот-сортировщик мусора. Вот так он вращается в поисках какого-нибудь предмета.

Пластик отдельно, металл отдельно. Жестяную бутылку в один контейнер, а это уже пластмассовая, ей место совсем в другом. Разработка полоцких студентов.

Наука должна быть популярной. А изобретения – прикладными. Белорусские разработчики, отечественные материалы. Ведущие вузы страны представляют достижения своих лабораторий. Вот, например, локализованный 3D-принтер. А это роботы, с помощью которых учатся программировать. Достаточно компьютерной мышки, чтобы ими управлять.

Студенты БНТУ для своих роботов придумали даже соревнование.

Максим Массальский, студент Белорусского национального технического университета:
12 команд получают роботов. Роботы одинаковые, разный только код, который для них пишут команды. Кто проедет лучше трассу, заданную организаторами, тот и выиграет.

Сергей учится в магистратуре. Демонстрирует сразу две свои разработки. Вот такой бумажный руль запросто может помочь в обучении будущим водителям. А нужно всего-то два разноцветных листка бумаги.

Сергей Ерш, магистрант Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Камера распознает цвета, и за счет поворота рук можно управлять машиной как обычным рулем.

Впрочем, это лишь первые работы будущих ученых, созданные в процессе обучения. Для того, чтобы подогреть интерес к разработкам и продемонстрировать на практике, как работает научная мысль, Министерство образования организовало фестиваль.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Реальные курсовые проекты воплощены в реальные изделия и решения, алгоритмы, программы. В то, что в скором времени будет работать и на предприятиях.

За наукой будущее: инновационные технологии определяют качество и уровень жизни. Молодых ученых в год науки Минобразования поддержит грантами.

Выделить их планируют не менее 100, по результатам конкурса на проведение актуальных исследований.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Вадим Богуш # Максим Массальский # Сергей Ерш

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