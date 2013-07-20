Купол высотой с трёхэтажный дом установили 20 июля на храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Гродно

Новости Беларуси. Купол высотой с трёхэтажный дом и крест установили 20 июля на храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Гродно. Церковь возводится на пожертвования людей и организаций в жилом районе в память о павших в боях за освобождение города и воинов-интернационалистов. Богослужение возглавил архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.

Главный купол весом от 5 до 7 тонн, изготовленный местными мастерами, а также четырёхметровый крест подняли с помощью крана на почти 50-метровую высоту.

Как сообщили в епархии, следующим этапом строительных работ станет внутреннее убранство церкви. Планируется, что все его этапы будут завершены в следующем году и церковь осветят в годовщину вывода войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский:

Еще впереди предстоит более важная работа и более трудная работа — это внутреннее устроение церкви. Потому что иконостас, иконы, внутреннее убранство должно соответствовать внутреннему строению человека, настроению человека, ищущего Бога.