Из-за короеда в Могилевской области вырубят более тысячи гектаров

Новости Беларуси. Угроза лесам. Из-за короеда в Могилевской области вырубают более тысячи гектаров зеленых угодий. Ущерб от этого мелкого жучка не сравним даже с тем, что наносят пожары. Сильнее всего поражена вредителями ель. Единственный эффективный способ борьбы с короедом - вырубка и вывоз больных деревьев.

Чтобы ель выросла до таких размеров понадобится не менее 70-ти лет. А маленький жук-короед всего за пару недель может уничтожить несколько гектаров леса.

Владимир Стрельцов в лесном хозяйстве работает порядка 20 лет. На его памяти это уже третья атака жука-короеда. Букашка хоть и мелкая, но очень коварная. На здоровые деревья не позарится, а вот подсохшие заселяет сразу.

Только в этом году на Могилевщине короед уничтожил 1200 гектаров леса. Жук объедает кору дерева, и оно в результате сохнет. Больные деревья подлежат обязательной вырубке. И чем быстрее, тем лучше.

Владимир Стрельцов, главный лесничий Могилевского лесхоза:

При своевременной вырубке древесина ели не успевает потерять свои технические качества. Она вполне может использоваться как для пиления, так и для выработки древесной массы.

Для борьбы с короедом могилевские лесничие идут на разные ухищрения.

Виталий Соловей, помощник лесничего Заходского лесничества:

Мы ставим специальные ловушки, а еще обманные деревья. Когда короед туда забирается, мы его вывозим из леса.

На местах, где вырубили больные ели, высаживают лиственные породы. Но погибшие посадки удастся компенсировать, в лучшем случае, через сотню лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.