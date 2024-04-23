«Купить автомобиль легко». Что учесть перед крупными тратами?

Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Кто планирует свои траты или как пойдет – захотел, пошел, купил? Или все таки надо планировать?