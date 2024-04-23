«Купить автомобиль легко». Что учесть перед крупными тратами?

Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Кто планирует свои траты или как пойдет – захотел, пошел, купил? Или все таки надо планировать?
Вера Марченко, коуч личного и финансового роста:
Если говорить по таким глобальным покупкам – к примеру, автомобиль. Сейчас пойти и купить автомобиль легко, то есть ничего не нужно для этого делать. Я могу старый автомобиль свой поменять на новый, взять кредит и буду счастлива. Нужно еще понимать цену владения этого автомобиля. То есть изначально стоимость автомобиля не равна стоимости того, что цена владения – это еще обслуживание, страховка.
«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит – подробнее здесь.