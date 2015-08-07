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Кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі» стартует 7 августа на брестчине

07 августа 2015 08:04
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Новости Беларуси. Праздник белорусской кухни. 7 августа на брестчине стартует кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі». На нем можно познакомиться с уникальными традициями самобытного края. Порадуют гостей многокилометровыми мясными, рыбными, сырными рядами, медовыми, хлебными, овощными полянами, где можно будет дегустировать натуральные, экологически чистые продукты.

Будет открыт «Дом сала», где представят различные виды традиционного крестьянского продукта. Фестиваль продемонстрирует колорит духовной жизни белорусов: традиции, обычаи и культуру для многочисленных зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Национальная белорусская кухня

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