Кукла Барби, Санта-Клаус и почему Хеллоуин занял умы белорусов: вирус глобализации против национальных традиций

Новости Беларуси. Мир глобализуется. Это значит, исчезают уникальные культурные особенности. Вместо драника – бургер, вместо поминальных дней – Хеллоуин. Одни не видят в этом ничего плохого. Другие сравнивают процесс с прокрустовым ложем. Разбойник Прокруст своим гостям обрубал ноги, если они были длиннее кровати. Или вытягивал, если короче. В обоих случаях речь идет о противоестественном подгоне под стандарты.

Санта-Клаус против деда Мороза, Барби вместо славянских кукол. Кто кого?

Насилие, кровь. Все это зачастую сопровождается голосом за кадром: «слабонервным и детям не смотреть»! Но с тем, как крики и зов о помощи по ту сторону экрана становятся все громче и страшнее, все больше появляется и определенно выгодного кому-то (впивающегося прежде всего в мозг неокрепшим умам) зловещего продакшна. И речь уже не только о художественной картинке.

Так и с Хеллоуином: еще лет 20 назад белорусы и не слышали о дне, который почему-то многие (от незнания) называют Днем всех святых. Святости в празднике на костях и с ними же и быть не может.

К этой вакханалии и массовому сумасшествию еще вернемся, пока же – о другом, не менее пугающем. И тоже из жизни нереальной. Изначально. Время увезти детей от экранов телевизора.

Вы знаете, как стать феей огня? А маленькие девочки (речь о России) – да. Там уже произошло несколько трагедий. Поклонницы мультсериала о школе волшебниц Винкс стали получать «рекомендации», дескать, ночью включи газ, походи-поброди, да спать иди. Так, к примеру, в Чебоксарах в попытке стать феей огня пятилетняя девочка получила 50% ожогов тела.

А это уже другой пример. Американская кукла Барби. О них сперва просто мечтала каждая советская девочка, затем многие, уже повзрослев, таковыми делать стали себя сами.

Наталья Савостеенко, практикующий психолог:

Люди, которые пытаются соответствовать куклам, для меня это уже не норма. И в принципе это не норма ни для врачей, ни для кого. Потому что есть же стандарты физиологические тела.

Представьте только: рост 175 см и вес 49 кг. Под весом головы ее шея прогнулась бы, а самой кукле пришлось бы ползать на четвереньках.

Несмотря на увещевания специалистов, из розовых домиков кукольная мания переползает-таки в квартиры. И вот уже живые Барби проповедуют свою религию с экранов телевизоров.

И при моде на столь скромные формы, будто бы издеваясь, все та же Америка пропагандирует традиции быстрого питания. Ресторан с жутким клоуном на логотипе соблазняет запахом трижды пережаренного масла и котлетой со вкусом аммиачной воды.

И сегодня таких вкусовых ловушек, в которые как липкую ленту попадают миллионы потребителей, сотни по всему миру. И все тот же клоун, на глазах превращается в паука, раскидывает свои сети и награждая своих посетителей ожирением и раком.

Американский вирус пускает сети уже не только в желудки, но и в головы, незаметно превращая русский язык в суррогат.

Виктор Ивченков, доктор филологических наук, профессор:

Самое просто для языка – это заимствовать. Когда активно проникают слова-заимствования? Когда идет расширение взглядов, плюрализма, в том смысле, что человек может высказываться. Но дело вот в чем: уместно ли это заимствование?

Дед Мороз или Санта? Так вот, второй на зимней сказке и рождественском чуде еще одна американская компания сколотила огромное состояние. И вот праздник к нам приходит в образе невменяемого старика, уже с дробовиком.

Наш же Дедушка с внучкой Снегурочкой. Четверть века Владимир Радивилов трудится зимним волшебником на главной елке страны. Говорит, конкуренции в добром деле быть не может, главное, чтобы дело таковым действительно было.

Владимир Радивилов, заслуженный артист Беларуси:

Наш Дед Мороз – это наш славянский Дед Мороз. Я хочу сохранять свое и идти от своего, что дано дедами и прадедами. У нас очень большая культура.

И возвращаемся к другому американскому псевдопразднику. Хеллоуин. Ночь с 31 октября на 1 ноября. Еще несколько столетий назад именно в это темное время кельты устраивали фестиваль «Соуин»: открывались двери в мир смерти и обитатели ада благополучно проникали на землю. В IX веке произойдет смешение древней традиции с католическим Днем всех святых. Неравноценный синтез и именуют еще годами позже Хеллоуином.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви:

Гэта свята, якое не мае ніякога параўнання са святам усіх святых, як яго называюць. Гэта зусим не свята ўсіх святых. Сення, можа, мала хто задумваецца, але гэта не проста гульня нейкая, што гэта не проста трэба перадзецца ў нейкі касцюм. Мы тут выклікваем духаў. Мы пачынаем з імі размову. І гэтага не павіннаа быць, бо гэта не уласціва для нас, для хрысціян.

Ежегодно только Штаты на такой шабаш тратят порядка 7 миллиардов долларов. Треть суммы уходит на конфеты – пережить ночь хочется всем.

Известна уже далеко не одна история, когда невинную жизнь на Хеллоуин все-таки забирали, и речь не только о пропагандирующих массовое безумие американцах. Мадрид, год 2012. Сразу у трех девушек – сердечный приступ и смерти, попросту затоптали (переодетые ли?) палачи. Бухарест, год 2015. 27 погибших и еще 160 пострадавших – так театрализованная вакханалия в одном из ночных клубов закончилась взрывом пиротехники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечно, мы понимаем, что надо нашу жизнь разбавлять то трудами, то отдыхом, может быть, легким развлечением. Но то, что происходит в день Хеллоуин. Каждый должен понимать, что это имеет языческие истоки. Под таким якобы невинным мероприятием происходит навязывание нашему славянскому народу новой идеи. Это не культура.