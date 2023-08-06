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Кубраков в Минске: более 7 тысяч видеокамер работают в системе мониторинга общественной безопасности

06 августа 2023 08:47
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Новости Беларуси. Масштабно, ярко, весело и безопасно. Организаторы II Игр стран СНГ постарались, чтобы гостям и болельщикам международного форума было чем заняться в перерывах между состязаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, у Дворца спорта развернулась Акция МВД «За безопасность вместе».

Кубраков в Минске: более 7 тысяч видеокамер работают в системе мониторинга общественной безопасности-1

Она уже успела себя зарекомендовать в Витебске, где проект проводится много лет на каждом «Славянском базаре». На тематических площадках можно познакомиться с работой каждой структуры МВД: ГАИ, ОМОН, военнослужащих внутренних войск и других. Огромной популярностью локация пользуется у семей с детьми. Малышей развлекают аниматоры, практически на каждой тематической площадке для них подготовили познавательную программу.

Кубраков в Минске: более 7 тысяч видеокамер работают в системе мониторинга общественной безопасности-4

Мне больше всего понравились немецкие овчарки. Мне дали погладить собачку, они добрые.

Кубраков в Минске: более 7 тысяч видеокамер работают в системе мониторинга общественной безопасности-7

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Для детей мы представляем различные тематические квесты по ПДД, викторины, также предусмотрен игровой ковер, на котором совсем маленькие участники дорожного движения могут поиграть с игрушечными машинками и проехать по игрушечному ковру.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Приняты все необходимые меры. Более 7 тысяч видеокамер, которые работают в системе мониторинга общественной безопасности. Контроль идет не только физически, но и визуально: сотрудники отслеживают и на малейшее нарушение общественного порядка сотрудники милиции сразу же реагируют. Для этого есть сегодня все.

Кубраков в Минске: более 7 тысяч видеокамер работают в системе мониторинга общественной безопасности-10

Фото: сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Акция продолжится сегодня, 6 августа, и на следующих выходных на той же локации. С понедельника по пятницу она будет проводиться у мест проведения соревнований.

# Игры стран СНГ # общество # Татьяна Сподабаева # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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