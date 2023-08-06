Кубраков в Минске: более 7 тысяч видеокамер работают в системе мониторинга общественной безопасности

Новости Беларуси. Масштабно, ярко, весело и безопасно. Организаторы II Игр стран СНГ постарались, чтобы гостям и болельщикам международного форума было чем заняться в перерывах между состязаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, у Дворца спорта развернулась Акция МВД «За безопасность вместе».

Она уже успела себя зарекомендовать в Витебске, где проект проводится много лет на каждом «Славянском базаре». На тематических площадках можно познакомиться с работой каждой структуры МВД: ГАИ, ОМОН, военнослужащих внутренних войск и других. Огромной популярностью локация пользуется у семей с детьми. Малышей развлекают аниматоры, практически на каждой тематической площадке для них подготовили познавательную программу.

Мне больше всего понравились немецкие овчарки. Мне дали погладить собачку, они добрые.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Для детей мы представляем различные тематические квесты по ПДД, викторины, также предусмотрен игровой ковер, на котором совсем маленькие участники дорожного движения могут поиграть с игрушечными машинками и проехать по игрушечному ковру.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Приняты все необходимые меры. Более 7 тысяч видеокамер, которые работают в системе мониторинга общественной безопасности. Контроль идет не только физически, но и визуально: сотрудники отслеживают и на малейшее нарушение общественного порядка сотрудники милиции сразу же реагируют. Для этого есть сегодня все.