Кубраков на выпускном Академии МВД: «Дружба с лейтенантских погонов самая надёжная»

Новости Беларуси. Диплом в руки, погоны на плечи. Столичная Академия и Могилевский институт МВД выпустили 545 офицеров для органов внутренних дел, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все выпускники уже через месяц приступят к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Об офицерском братстве вспомнил и министр Кубраков в своем приветственном слове, он же вручил лучшим новоиспеченным лейтенантам 18 красных дипломов и 8 золотых медалей.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Преподавательский состав им давал какие-то навыки в профессии, но еще и воспитание. Воспитание корпоративного духа, что в органах внутренних дел просто необходимо, чувство локтя друг друга, дружба, в конце концов. Скажу по себе: дружба с лейтенантских погонов самая надежная.

Уже во время совместного фото главный милиционер страны даст личный совет каждому выпускнику – помнить про такие важные слова для каждого офицера: честь и совесть. И про то, что перед законом все равны.

Иван Кубраков:

Чтобы, принимая решения, они в первую очередь перед собой видели человека, что бы он ни совершил, какое бы преступление. Всегда разбирались по закону и по совести и принимали такие же решения.