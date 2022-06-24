Дождь из монет и дипломы из рук министра. Вот как прошёл выпускной в Академии МВД

Новости Беларуси. Диплом в руки, погоны на плечи. Столичная Академия и Могилевский институт МВД выпустили 545 офицеров для органов внутренних дел, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все выпускники уже через месяц приступят к выполнению своих профессиональных обязанностей. Как встречали молодых правоохранителей, видел Константин Герцев.

Ну все. Давай, удачи! Четыре года они были курсантами, а уже завтра станут полноправными милиционерами, которые будут в ответе за правопорядок на белорусских улицах.

356 будущих следователей, криминалистов и судебных экспертов впервые вышли на плац в лейтенантских погонах. Мощная сага под знаменем главной милицейской Альма-матер торжественно подошла к своей кульминации. Никита Стулевич – гордость Академии МВД. После окончания школы с золотой медалью мог податься в совершенно иные сферы, но всегда мечтал связать свою жизнь с правоохранительным блоком страны.

Никита Стулевич, выпускник Академии МВД Беларуси:

Было, конечно, трудно первое время. Это изменившиеся условия жизни, новый коллектив. Руководство, новые правила, ответственность. Но я справился, прошел этот путь. Я очень рад, потому что я сейчас получил офицерские погоны, уже понимаю ту ответственность, которая на меня возложена, те задачи, которые буду выполнять. И я чувствую готовность и хотел бы дальше продолжать службу в органах внутренних дел. Я настроен на позитивный результат, на то, чтобы помогать людям, служить на благо государства. Готовность выполнить поставленные задачи плечом к плечу со своими товарищами – то, что прививают в Академии с первых дней учебы. Кубраков на выпускном Академии МВД: «Дружба с лейтенантских погонов самая надежная» – читайте здесь.

В августе 2020-го курсанты наравне с опытными сотрудниками противостояли хаосу на столичных улицах, выдержали буллинг деструктивных инициатив. До финиша дошли самые стойкие, те, для кого патриотизм не пустые слова, а священная обязанность. Поэтому слезы на материнских щеках – гордость за своих детей.

Светлана Стулевич, мать выпускника Академии МВД Беларуси:

Я очень спокойна, потому что уверена во всем, что происходит в нашей стране. Все идет правильно, поэтому я была очень спокойна. Я счастлива, потому что я считаю, что он учился в правильном заведении. В наше время не хватает настоящих мужчин.

После официальной части очередь за, пожалуй, самой приятной – неофициальной. Дождь из монет – на счастье. Молодое пополнение месседж генерала поддержит, и без всякого стеснения добавит свой ответ на такой актуальный вопрос: какой он, милиционер-2022?

Никита Стулевич:

Сотруднику органов внутренних дел нужно уметь быть гибким в общении с гражданами, понимать, как правильно подойти к тому или иному психотипу. Потому что есть у нас молодые граждане, которые выросли в немножко другое время, в других реалиях. Есть граждане постарше со своими ценностями. Вместе с тем при всей этой гибкости у сотрудника должен быть стержень, понимание чести, достоинства, гордости, понимание того, для чего он служит.