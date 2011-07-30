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Кубок наций по конному спорту. Впервые за последние 8 лет белорусские конкуристы заняли второе место

30 июля 2011 17:13
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В Ратомке проходит этап Кубка мира по конкуру. За пальму первенства сражаются более 140 дуэтов из 7 стран.

В этом году у белорусов – все шансы на успех. В Кубке наций, командном турнире мирового уровня, белорусская сборная уже заняла второе место, пропустив перед лишь россиян. Это самое громкое достижение белорусских конкуристов за последние 8 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Витас Пазнанкис, президент гранд-жюри (Литва):
Они перегорели в первом виде, а во втором доказали, что уже сейчас способны соперничать даже со сборной России. И это в недалеком будущем произойдет. Будут и победы, и все будет в порядке.

# общество

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