Жительница Витебской области отметила свое столетие

Секрет долголетия, которым по традиции интересуются в таких случаях, у именинницы оказался прост: он кроется в бесконечной доброте и желании быть полезной.

Под крышей дома Юлии Игнатьевны собралось все многочисленное семейство. Вековой юбилей – волнительная дата не только для виновницы торжества, но и для детей, внуков и правнуков. Гости с поздравлениями старейшей жительнице района приходят с цветами и подарками с самого утра.

По признанию именинницы, сотый День рождения – самый лучший в жизни.

Юлия Ильинец, юбиляр:

Много людей. Мне очень хорошо и весело. Такая радость, лучше некуда!

Секрета долголетия у Юлии Игнатьевны нет. Как и вообще секретов по жизни. Есть только правило – со всеми жить в мире.

Юлия Ильинец, юбиляр:

Ни ругалась ни с кем, ни билась, никто не обидится. Няхай здаровенька все живут.

Добрая и трудолюбивая – главные характеристики юбилярши. Возможно, это и есть залог долголетия. Не даром даже социальные работники Юлию Игнатьевну второй мамой называют.

Ефимия Сенькова, заведующий отделением социальной помощи на дому Шумилинского района:

Когда ни придешь, она всегда добрая, приветливая, может поговорить обо всем и о чем угодно.

Александра Асташонок, правнучка:

Очень веселый человек, задорный, никогда не унывает, и все время работать старается. Работящая она у нас.

Офицерская жена – главная профессия Юлии Игнатьевны. С мужем военным постоянно «на чемоданах» она везде умудрялась вести хозяйство.

Раиса Асташонок, дочь:

Куда папа, туда и мы. По глухим гарнизонам, и в лесах в городках жили, и в бараках, и на съемных квартирах. Нажились, наездились.

Валерий Ильинец, сын:

И всю жизнь у нее одна специальность, одна профессия, где нет ни выходных, ни праздников, ни отпусков, никто бюллетень тебе не выпишет. Она все время была при отце. Домохозяйка.

Без работы не может и сейчас. И картошку почистит, и белье погладит. Но больше всего вязать любит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Печенкина, внучка:

Носочки вязать – это ее главное увлечение. Мы все ходим в шерстяных носках, связанных бабушкой. И у нас на 100 лет вперед еще заготовлено носков.

На столетие приглашены полсотни гостей. А в ближайших планах именинницы еще одно торжественное событие – замена паспорта.