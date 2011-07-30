Белорусы стали покупать товары для школьников на две недли раньше, чем обычно

В самом разгаре сезон школьных базаров. Сейчас во всех белорусских регионах работает 255 постоянных ярмарок и более 500 – по выходным дням.

Минские магазины предлагают максимально широкий ассортимент. Канцелярские товары, галантерея, обувь и одежда. Для девочек представлено более 200 моделей, для мальчиков – чуть меньше. Заранее подготовиться к новому учебному году – это значит в пик сезона избежать очередей.

Валентина Шилина, начальник швейно-трикотажного отдела Центрального универмага Минска:

Начали приходить раньше. Если в прошлом году мы ожидали покупателей после первого августа, то сейчас, уже начиная с 15 июля, активизировались продажи.

Где-то на 15-20% активизировалась продажа школьного ассортимента.

По словам продавцов, большинство белорусов отдают предпочтение отечественным товарам. Они высокого качества, большого ассортимента, да и цены доступны. Некоторые организации предлагают их в кредит, рассрочку и с минимальной торговой надбавкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Покупатели:

И ранец, и форму, и тетрадки, и пластилин. Все, что надо.

Мы нашли то, что хотели и по росту, и по размеру. Очень удачная модель.

Жанна Миньковская, заведующая первым отделом универмага Минска:

Основная масса – это белорусский товар. И товар хорошего качества. Если костюм или блуза, то это обязательное сочетание натуральных волокон. То есть для тела гигиеничность. И, в общем-то, ребенок будет себя комфортно ощущать.

Всего по стране работают более 630 школьных базаров. По традиции, основной пик продаж приходится на последний летний месяц.

К слову, в Минске 23 августа открывается традиционная специализированная выставка-ярмарка «Здравствуй, школа!» В целом, школьные ярмарки ждут покапателей до 10 сентября.