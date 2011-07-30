В Борисове придумали, как спасти травяные корма

Борисовский завод пластмассовых изделий планирует выпускать рукава для хранения травяных кормов. Это специальная пленка, устойчивая и к капризам природы, и в то же время способная сохранять питательные свойства травы. С конвейера уже сошла пробная партия.

Без этой технологии при условиях плохой погоды буренки рискуют остаться практически без еды. Специальная упаковка спасает травяной корм и от палящего солнца, и от проливных дождей. Правда, выливается эта технология аграриям в весомую копеечку. Пленку приходится закупать за рубежом. Наладить такое необходимое производство в Беларуси месяц назад поручил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эта технология должна быть. Это революция в кормопроизводстве.

Помочь животноводам в спасении кормов от непогоды решили в Борисове. Завод пластмассовых изделий предложил свое ноу-хау – рукава для хранения травяного яства. Подобную упаковку уже используют в заготовке фуража, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Технология непростая. Ведь трехслойная пленка должна быть не только устойчивой к капризам природы, но и сохранять питательные свойства корма.

Виктор Шуменьков, начальник цеха ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»:

Наше предприятие разрабатывает новую технологию. И уже получены новые образцы. Данную продукцию в Беларуси пока никто не производит. Она выпускается для импортозамещения.

Пробную партию этой необходимой в сельском хозяйстве упаковки уже отправили на поля Академии наук. Там в ближайшие дни ее будут испытывать. Причем, как положено: наполнят потенциальным травяным кормом и будут следить за состоянием таких «полевых хранилищ» при разных погодных условиях. Только после этого аграрии вынесут свой вердикт.

Эту пленку производят по уникальной технологии, разработанной белорусскими учеными. В ее составе – специальные компоненты, которые позволяют хранить зерно или сенаж при любых погодных условиях. Кроме того, производство на предприятии безотходное, что позволяет значительно экономить.

Вообще же, борисовский завод – крупнейший в стране переработчик пластмассы. На рынке более 40 лет. Помимо продукции для сельского хозяйства предприятие выпускает более тысячи наименований товаров: от привычных полиэтиленовых пакетиков до сложных отопительных систем.

Владимир Козловский, заместитель директора ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»:

Вся выпускаемая продукция является импортозамещающее. Рукава для хранения зерна, которые раньше завозились по импорту. Несколько видов товаров народного потребления. Контейнеры для мусора, которые в Беларуси никто кроме нас не выпускает.

Выпускают на предприятии и бытовую химию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Заместитель директора уверяет: зарубежным аналогам борисовский порошок не уступает.

Помимо того, что предприятие выпускает импортозамещающий продукт, четверть всего производимого товара уходит на экспорт. К примеру, борисовские трубопроводные системы установлены в домах многих жителей Евросоюза. А ту же упаковку для хранения фуража, которую в Беларусь поставляли из Испании и Финляндии, теперь само предприятие продает за рубеж. Поэтому в том, что и новая разработка поможет не только белорусскому сельскому хозяйству, сомнений нет.