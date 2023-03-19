«Больше ничего нет с таким качеством и за такую цену». Жители Петербурга оценили белорусские товары

Стало известно, что Беларусь может начать поставки электроэнергии с АЭС в Россию уже в 2024 году. Об этом заявил председатель Комитета по энергетике Госдумы. По его мнению, такие поставки планируются в рамках общего энергорынка Союзного государства, над созданием которого сейчас работают Минск и Москва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Соответствующие документы проходят согласование. Как отмечают эксперты, объединенный рынок электроэнергии позволит удовлетворить потребности предприятий и населения Союзного государства и на фоне глобального энергетического кризиса защитить потребителей прежде всего от резкого роста цен на электричество.

И пока в Союзном государстве пытаются улучшить общую электропроводимость, положительный заряд уже получила торговля другими продуктами. На неделе в Санкт-Петербурге прошел Белорусский продовольственный форум. Наши прысмакi могли оценить как обычные жители Северной столицы России, так и профессиональные гурманы. Их мнения в ассортименте изучил наш Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Шоколад из Минска, витебский хлеб, масло из Слуцка. Здесь все товары с пометкой «Сделано в Беларуси». Такой островок белорусской торговли в нескольких сотнях километров от Минска – в Санкт-Петербурге.

И таких торговых точек по всему Питеру десятки. Как правило, это магазины шаговой доступности. Несмотря на малую площадь торговых залов, здесь на стеллажах более сотни белорусских товаров: сыры и молочная продукция, консервы и замороженные полуфабрикаты, кондитерка и мясные изделия. Сегодня выбор петербурженки Ирины падает на белорусские колбасы. Для нее все эти товары уже хорошо знакомы на вкус, ведь сюда за покупками она приходит чуть ли не каждый день.

Это очень качественный и свежий продукт, говорить не приходится, потому что народа очень много, проходимость большая.

Я покупаю и внукам, и себе. Живу я здесь недалеко. И творог, и молоко, и колбасы. Дай бог здоровья белорусам, кто это изготавливает, очень вкусно.

Я часто покупаю белорусскую продукцию, мне очень нравится мясная продукция у них и молочная продукция. Не уступает по качеству любым другим продуктам. У этой торговой сети заключены прямые контракты о поставке товаров с рядом крупнейших белорусских производителей. Подкупает натуральность и рецептура строго по ГОСТу.

Оксана Кайгородова, продавец:

Покупатели очень довольны продукцией. Рассказывают своим знакомым, соседям, чтобы приходили в наш магазин и покупали очень вкусную белорусскую продукцию. Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам. Подробности.

Хорошо знакома питерцам и одежда от наших производителей. Свитера, топы, блузки, жакеты. У белорусского трикотажа есть ряд преимуществ. Среди них долговечность. Да и такая покупка значительно сохранит содержимое кошелька. А некоторых покупателей сюда тянут белорусские корни.

Нравится по качеству именно, цена приемлемая, поэтому и захожу время от времени. И вообще я была в Беларуси. У меня отец – белорус.

Мне белорусская одежда нравится, здесь я давненько не покупала, но захожу, может, что-то еще присмотрю. А то, что купила когда-то, до сих пор в гардеробе, ношу.