Кто-то набрал 100 баллов, а кто-то – ноль. Рекорды ЦТ-2020

Новости Беларуси. Максимальный балл на ЦТ в 2020 году набрали 323 абитуриента. Об этом 29 июля сообщили в Республиканском институте контроля знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего для прохождения теста зарегистрировались почти 65 тысяч человек. Порядка 3 % на испытание не явились. Оценка результатов в этом году не менялась.