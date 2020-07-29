Кто-то набрал 100 баллов, а кто-то – ноль. Рекорды ЦТ-2020
Новости Беларуси. Максимальный балл на ЦТ в 2020 году набрали 323 абитуриента. Об этом 29 июля сообщили в Республиканском институте контроля знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего для прохождения теста зарегистрировались почти 65 тысяч человек. Порядка 3 % на испытание не явились. Оценка результатов в этом году не менялась.
По двум предметам абсолютные результаты (это 100 баллов) показали 15 абитуриентов. Этот показатель выше прошлогоднего. В 134 случаях абитуриенты получили за ЦТ 0 баллов.
Выявлено 13 нарушений при прохождении ЦТ. Чаще всего абитуриентов удаляли из аудитории за пользование мобильным телефоном. Зафиксированы и случаи использования шпаргалок.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Ситуация с пандемией создала много дополнительных сложностей в такой непростой работе и волнительных для абитуриентов. Но я считаю, что все-таки и Республиканскому институту контроля знаний, и пунктам регистрации – всем, кто участвовал в работе по проведению централизованного тестирования, удалось решить главные задачи. С одной стороны – обеспечить безопасные и комфортные условия для абитуриентов, а с другой стороны – создать условия для объективного, независимого и справедливого проведения этих испытаний, оценки знаний абитуриентов.
Напомним, в эти дни продолжается вступительная кампания в вузы и ссузы. Из-за пандемии коронавируса их сроки сдвинулись. Подать документы на бюджетные места в вузы можно до 31 июля включительно.