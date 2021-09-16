Кто чаще подаёт на развод и на каком году брака? Статистика из ЗАГС и юридической практики

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Елена, исходя из вашего опыта, из того, что происходит в ЗАГСе, кто выступает чаще всего инициатором расторжения – мужчины, женщины? И, например, в городе, в деревне – все-таки процент больше где?

Елена Бурачевская, начальник отдела ЗАГС администрации Московского района Минска:

Ну, хочу сказать по процентности… У нас 20 % расторжения брака. Наверное, у нас все-таки оптимистические более ноты. Потому что все-таки обоюдное взаимное согласие супругов. Мы посмотрели по статистике, что обращаются к нам по разводам, если прожили вместе в браке – где-то уже около 80 %, я смотрела – до 5 лет совместной жизни. Сказать, где больше – в сельской местности или городские – я не могу. Я могу сказать только за свой отдел ЗАГС. У нас, конечно же, городские обращаются по месту регистрации. То есть развод можно оформить только по месту регистрации. Татьяна Савчик:

Я правильно понимаю, что разводов все-таки стало меньше за последние годы? По крайней мере, у вас. Елена Бурачевская:

У нас эта цифра. Так как с 2013 года ввели эту административную процедуру о расторжении брака по взаимному согласию, то я посмотрела, что у нас ровная статистика в ЗАГСе. Это около 20 %. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Вы сказали, в основном или первые 5 лет разводятся, или потом уже не разводятся, притираются.

Елена Бурачевская:

Во-первых, когда к нам приходят вступать в брак, уже имеют опыт совместного проживания. Получается, сегодня этапы разделить (до 5 лет) мы тоже не можем. Мы же не знаем, сколько они прожили уже до этого вместе. Но, как обычно, возвращаемся к статистике. К трем годам вопрос какой возникает у наших пар? Естественно, рождение ребенка. И если в этот период, скажем так… Татьяна Савчик:

Начинаются разногласия… На каком месте в мире Беларусь по статистке разводов? Читайте здесь. Елена Бурачевская:

Да, да. Один хочет, другой не хочет, либо по каким-то другим обстоятельствам не получается, то вот эти 5 лет мы и видим.

Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Я готовлю документы, как правило, для расторжения браков в судебном порядке. То есть это те пары, у которых есть дети, или там, где нет взаимного согласия. По моей практике преимущественно обращаются женщины. Может быть, женщины предпочитают, чтобы был порядок в семейных делах, в том числе и с расторжением брака. Может быть, просто какая-то есть необходимость. Тем не менее, такая ситуация присутствует. Я сразу могу сказать, что независимо от того, кто обращается в суд, мужчина или женщина, самое главное, наверное, – сохранить хорошие отношения. Почему? Потому что для обращения в суд с исковым заявлением о расторжении брака, необходимо предоставить свидетельство о браке. Это первый, наверное, основной момент. И если оно находится у второй половины, то нужно как-то контактировать либо обращаться в органы ЗАГСа для получения дубликата. Дальше, опять же, при расторжении брака в судебном порядке суды обязательно предоставляют трехмесячный срок на примирение. Там есть исключения, но они совершенно незначительные. Опять же, за эти три месяца нужно предпринимать меры к примирению, потому что в суде обязательно будут выяснять. Все-таки суды у нас проверяют, распалась или не распалась семья. Не важно, обращается мужчина, женщина, судья обязательно спрашивает: уточните, пожалуйста, вам был предоставлен срок на примирение, что вы делали?