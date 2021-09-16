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Улица 17 Сентября в Ивенце. Что о ней известно и что там находится сейчас?

16 сентября 2021 13:43
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Новости Беларуси. Ряд праздничных мероприятий запланирован в Воложинском районе 17 сентября. Во всех учреждениях образования для учащихся проводят познавательные квесты, беседы и викторины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Улица 17 Сентября в Ивенце. Что о ней известно и что там находится сейчас?-1

Воложинская земля помнит те моменты далекого 1939-го. Во многих населенных пунктах района есть улицы, посвященные 17 сентября. Одна из них находится в городском поселке Ивенец. Свое название улица получила в честь Дня воссоединения Западной и Восточной Беларуси и является одним из символов национального единства.

Улица 17 Сентября в Ивенце. Что о ней известно и что там находится сейчас?-4

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Сама вуліца была не вельмі доўгая і ўжо толькі ў 1913-1915-ых гадах на могілках быў пабудаваны касцёл імя Святога Аляксея. Ён сёння з’яўляецца вельмі важнай архітэктурнай адзінкай у Івянцы.

Улица 17 Сентября в Ивенце. Что о ней известно и что там находится сейчас?-7

Улица 17 Сентября в Ивенце известна и историческим зданием дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. До 1939 года она улица носила название Раковская.

# Год народного единства # общество # Валентина Адамович # Фотофакт

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