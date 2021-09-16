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На каком месте в мире Беларусь по статистке разводов?

16 сентября 2021 13:52
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Обратимся к статистике разводов. За последние годы в Беларуси их количество не только не уменьшилось – наоборот, возросло.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Цифры для размышления. В 2016 году Беларусь вошла в тройку мировых лидеров по количеству разводов.

На каком месте в мире Беларусь по статистке разводов?-1

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
На первом месте – Мальдивы, 73 % разводов от заключенных браков. На втором месте – Бельгия, 71 %. 

Кто чаще подает на развод и на каком году брака? Статистику из ЗАГС и юридической практики читайте здесь

Татьяна Савчик:
В Беларуси по статистике было 68 % разводов.

# Развод # общество # Татьяна Савчик # Алеся Лакина # Елена Кругликова # Фотофакт

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