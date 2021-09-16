На каком месте в мире Беларусь по статистке разводов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Обратимся к статистике разводов. За последние годы в Беларуси их количество не только не уменьшилось – наоборот, возросло.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Цифры для размышления. В 2016 году Беларусь вошла в тройку мировых лидеров по количеству разводов.