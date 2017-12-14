«Прочитала много статей, пила почечные сборы и мне стало хуже». Реальная история о том, до чего может довести самолечение

Виктория, как и большинство представителей современной молодёжи, любительница зависнуть в интернете. Наша героиня по шаблонам советчиков-ананимов буквально строит свою не виртуальную, а реальную жизнь.
Виктория, как и большинство представителей современной молодёжи, любительница зависнуть в интернете. Наша героиня по шаблонам советчиков-ананимов буквально строит свою не виртуальную, а реальную жизнь.
Как Виктория пыталась вылечить себя по статьям в интернете? Что из этого вышло? Узнаете, посмотрев данное видео.