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«Прочитала много статей, пила почечные сборы и мне стало хуже». Реальная история о том, до чего может довести самолечение

14 декабря 2017 08:03
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Виктория, как и большинство представителей современной молодёжи, любительница зависнуть в интернете. Наша героиня по шаблонам советчиков-ананимов буквально строит свою не виртуальную, а реальную жизнь.

«Прочитала много статей, пила почечные сборы и мне стало хуже». Реальная история о том, до чего может довести самолечение -1

Как Виктория пыталась вылечить себя по статьям в интернете? Что из этого вышло? Узнаете, посмотрев данное видео.

«Прочитала много статей, пила почечные сборы и мне стало хуже». Реальная история о том, до чего может довести самолечение -4

# общество # Фотофакт # Полезные советы # Здоровье # Виктория Волотович # Наталья Федорина

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