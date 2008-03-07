Крупные хищения на Белорусской железной дороге

За хищение в особо крупных размерах в отношении нескольких работников гомельского Локомотивного депо возбуждено уголовное дело.

Обвинение утверждает, что 3 года те фиктивно ремонтировали дизель-поезда, в итоге - миллионы рублей украдены. С чем, правда, администрация гомельского отделения белорусской железной дороги не согласна.

Главный вал гидропередачи дизель-поезда. Функциональное назначение - передача усилия с дизель-установки на колеса. Деталь важная и дорогостоящая. Ее ремонт на белорусском предприятии стоит порядка 12 миллионов рублей. Здесь же - в Гомельском депо - решили, что гораздо лучше их отремонтируют в России, за 37 миллионов.

В период с 2003 по 2006 год по документам, собранным в ходе следствия, ремонт на российском предприятии прошли 40 валов. На что было потрачено 1 миллиард 700 миллионов белорусских рублей. Но, как оказалось, перерасход средств не самое главное в этой истории.

Проще говоря ремонт важного узла поезда проходил только на бумаге. Должностные лица Локомотивного депо Гомель через коммерческую структуру заключали договора о ремонте с подконтрольной российской фирмой. Деньги переводились в Россию, там обналичивались и отправлялись в карманы злоумышленников. Правда, в администрации гомельского отделения белорусской железной дороги по этому поводу иное мнение.

Как показывает статистика, Гомельское отделение белорусской железной дороги примерное по эксплуатации дизель-поездов: количество отказов минимально. Но невиновность предприимчивых сотрудников это не доказывает. Всего в качестве обвиняемых привлечено 6 человек. Один из них сейчас находится в розыске, пятеро под арестом. Каждому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.