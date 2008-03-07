Более 74 миллиардов рублей - на развитие особо охраняемых природных территорий Беларуси

Президент своим указом утвердил Государственную программу развития системы особо охраняемых природных территорий на 2008-2014 годы. Более половины выделяемых средств пойдет на строительство и реконструкцию объектов отдыха и туризма в национальных парках "Браславские озера", "Нарочанский", "Припятский", а также для разработки и обустройства новых туристических маршрутов. Уже к 2015 году количество туристов в этих зонах отдыха может достигнуть 1 миллиона человек ежегодно. Ожидаемая прибыль - не менее 20 миллиардов рублей. Потенциал заповедных территорий в целях туризма будет использоваться оптимально. Не в ущерб экологии. Задача Госпрограммы - не просто сохранить разнообразие особо охраняемых территорий, но и улучшить их экологию.