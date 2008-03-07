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90-летие отмечает белорусский нотариат

07 марта 2008 17:47
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Точкой отсчета 7 марта 1918 года стало издание Декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета "О суде". В соответствии с ним на территории нового, молодого государства возобновили работу нотариусы. Суть Декрета состояла в возрождении юстиции как таковой в целом и сегодня нотариус - это высококвалифицированный специалист, охраняющий собственность юридических и физических лиц.

Торжества, посвященные юбилейной дате, пройдут в Минске 14 марта. Лучшим работникам вручат награды Правительства и Министерства юстиции Беларуси.
# общество

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