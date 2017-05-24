Круче, чем сидеть дома: как прошел День спортивного ориентирования в Беларуси
Новости Беларуси. Популярность спортивного ориентирование растет во всем мире, среди приверженцев этого вида спорта миллионы человек. Его преданные поклонники есть и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 мая в парках и скверах 8 городов страны на импровизированные трассы вышли сотни любителей.
Петр Бутрим, СТВ:
Всемирный день спортивного ориентирования празднуют не сидя за столом, а в городских парках и лесах, и обязательно с картой в руках.
На дистанции сегодня вышли в 80 странах мира, подключились даже полярники в Антарктике.
В стороне от праздника не остались и активные белорусы.
Старт уже приняли в Австралии, Китае и на Дальнем Востоке, скоро дружно побегут Соединенные Штаты, Бразилия и Канада.
Несмотря на широкую географию, язык спортивного ориентирования, по сути, един. И разговаривают на нем целыми семьями.
Ирина Ящук, участница соревнований:
Когда-то, в студенчестве, я активно занималась: ходила в походы, ориентировалась. А у детей сегодня первый боевой опыт. Все мы ходим в лес, все мы ходим в походы.
Дорогу в школу этот ребенок найдет даже с закрытыми глазами: «читать» спортивную карту маленький Федя научился сразу после книг. Взял в руки электронный чип и побежал искать заветные конусы – тут все понятно даже ребенку.
Федор Волуевич, участник соревнований:
Мне очень нравится, потому что это весело. Круче, чем сидеть дома и играть в компьютерные игры. Все на бегу читают карту, бегут и читают. А я пока не умею читать на бегу: остановился возле КП, почитал карту и сразу же побежал. Я уверен, что не брошу и еще долго буду ходить.
Несмотря на пасмурную погоду и дождь, в Бресте на маршрут в парке вышли порядка 100 участников.
Олег Копать, организатор фестиваля спортивного ориентирования:
Главный девиз спортивного ориентирования – это спорт для всех. И для маленьких, и для взрослых. Особых навыков не надо: карта, компас, спортивная одежда и немного чувствовать, где север и юг. Легкий отдых. Пробежаться, пройтись, друг с другом пообщаться.
Судя по последним чемпионатам мира, в этом виде спорта белорусов уважают все больше.
Петр Бутрим:
Впереди еще и экстремальное ночное ориентирование в Брестской крепости, а также на велосипедах. Но уже сейчас говорят, что прошлогодний рекорд по количеству участников во всем мире побит. А значит, праздник удался.