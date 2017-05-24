Круче, чем сидеть дома: как прошел День спортивного ориентирования в Беларуси

Новости Беларуси. Популярность спортивного ориентирование растет во всем мире, среди приверженцев этого вида спорта миллионы человек. Его преданные поклонники есть и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 мая в парках и скверах 8 городов страны на импровизированные трассы вышли сотни любителей.

Петр Бутрим, СТВ:

Всемирный день спортивного ориентирования празднуют не сидя за столом, а в городских парках и лесах, и обязательно с картой в руках.

На дистанции сегодня вышли в 80 странах мира, подключились даже полярники в Антарктике.

В стороне от праздника не остались и активные белорусы.