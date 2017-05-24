Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию?

Народная мудрость гласит, что не одежда красит человека, а человек одежду. Минчанин Игорь Бакиновский с недавних пор с этим утверждением категорически не согласен. Собираясь в поездку, мужчина решил обновить свой гардероб. Игорь Бакиновский:

13 апреля 2017 года в магазине мне очень приглянулся свитер, он стоил 59 рублей. Я решил его купить. На второй день обнаружил, что рубашка, которая у меня белого цвета, посинела. Забросил её в стиральную машину, она не отстиралась.



Таким образом, купленный Игорем свитер проявил себя во всей красе при первой же носке.

Мужчина посинел не только в прямом смысле, но ещё и от возмущения, ведь вещь стоила недёшево. Ещё одна народная мудрость: «Если цены смешные, то и качество – обхохочешься», – не про данную покупку. Так как перспектива ежедневно быть свежевыкрашенным в нежно-синий цвет минчанина не прельщала, он отправился в магазин и потребовал сертификаты соответствия качества на злополучный свитер.

Ирина Хацкевич, эксперт-товаровед:

Любое швейное трикотажное изделие выполняется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В настоящее время они предусмотрены техническим регламентом. Если мы говорим уже о готовом изделии, подразумевается, что все материалы, из которых оно выполнено, качественные и соответствуют требованиям тех самых стандартов.

Так, свитер, который красит, в прямом смысле этого слова, потребителя, вовсе не красит производителя.

Кстати, нашего героя перспектива «носи и помалкивай» не прельщает. Так что теперь делать Игорю? Ольга Иващенко, юрист:

В данном случае Игорю необходимо обратиться в письменном виде к продавцу магазина и указать, какие недостатки проявились, что было обнаружено. Если это миграция красителя, то необходимо указать это и заявить свои требования. Игорь может заявить требования о возврате денежных средств за товар и убытки, которые он понёс вследствие приобретения некачественного товара.

А, между тем, специалисты предупреждают: одежда из дешёвых тканей сомнительного качества обойдётся дорого для здоровья.



Так, материалы или красители, которые используют недобросовестные производители, могут содержать формальдегид, фенол, формалин, клей толуол.

Результат ношения этой одежды: аллергия, отравление, астма и даже рак кожи. Игорь Бакиновский:

Я попросил изначально просто вернуть деньги за свитер, что, в принципе, сразу и сделали. Но я-то вернулся буквально через две недели в магазин, и увидел точно такой же свитер, он продаётся в этом же магазине, и это было зафиксировано мной. Поинтересовался у продавца, почему, если был зафиксирован дефект. Она сказала, что это – единичный случай, и предпринимать они ничего не собираются.

Сегодня Игорь вернул свои кровные, но останавливаться на этом мужчина не планирует. Минчанин хочет уберечь от некачественной одежды и других покупателей, с этой целью он обратился к экспертам.

Ирина Хацкевич, эксперт-товаровед:

Нам предъявили результат. То, что произошло после носки трикотажного изделия на белой рубашке. Имеются довольно крупные ореолы тёмно-фиолетового цвета, сейчас мы сделаем микроскопию для того, чтобы убедиться, что это, действительно, закрас. По предварительному осмотру можно сделать вывод, что это – обыкновенный переход красителя.

То изделие, которое оставило эти следы, имеет нестойкий краситель.

Технологии производства одежды не стоят на месте, вот только пока на одних фабриках совершают качественный прорыв, другие деградируют. Ткани, произведённые по высоким технологиям, соседствуют с одноразовой одеждой. Однако, то, что касается некачественных и небезопасных товаров на отечественном рынке, то их стало меньше. Таков результат инспекций Госстандарта. В 2016 году было проверено более 24 тысяч наименований продукции, в том числе, одежда. Что касается партии свитеров, которые нещадно окрашивают, то, по закону, настаивать на изъятии целой партии потребитель не вправе.



Ольга Иващенко, юрист:

Что касается изъятия партии товара у продавца, то потребитель продавцу может лишь предложить провести экспертизу всей партии товара.

Но продавец вправе отказать и рассматривать отдельно взятый случай. А это значит, каждый из нас может стать хамелеоном и посинеть, или покраснеть, в зависимости от оттенка выбранной некачественной кофточки, свитера, джемпера. В том случае, если так и произойдет, обращайтесь к продавцу, и требуйте возврата денежных средств.

Ольга Иващенко, юрист:

Зачастую, когда потребитель обращается в письменном виде, продавец старается решить ситуацию на месте.

А для того, чтобы шопинг был в радость, и товар не пришлось нести в магазин обратно, специалисты советуют не совершать покупки в спешке, и внимательно подходить к выбору предметов гардероба, ведь с вешалки начинается каждый Ваш день.