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Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию?

24 мая 2017 18:09
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Народная мудрость гласит, что не одежда красит человека, а человек одежду. Минчанин Игорь Бакиновский с недавних пор с этим утверждением категорически не согласен. Собираясь в поездку, мужчина решил обновить свой гардероб.

Игорь Бакиновский:
13 апреля 2017 года в магазине мне очень приглянулся свитер, он стоил 59 рублей. Я решил его купить. На второй день обнаружил, что рубашка, которая у меня белого цвета, посинела.

Забросил её в стиральную машину, она не отстиралась.

Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию? -1


Таким образом, купленный Игорем свитер проявил себя во всей красе при первой же носке.

Мужчина посинел не только в прямом смысле, но ещё и от возмущения, ведь вещь стоила недёшево.

Ещё одна народная мудрость: «Если цены смешные, то и качество – обхохочешься», – не про данную покупку. Так как перспектива ежедневно быть свежевыкрашенным в нежно-синий цвет минчанина не прельщала, он отправился в магазин и потребовал сертификаты соответствия качества на злополучный свитер.

Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию? -4

Ирина Хацкевич, эксперт-товаровед:
Любое швейное трикотажное изделие выполняется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В настоящее время они предусмотрены техническим регламентом. Если мы говорим уже о готовом изделии, подразумевается, что все материалы, из которых оно выполнено, качественные и соответствуют требованиям тех самых стандартов.
Так, свитер, который красит, в прямом смысле этого слова, потребителя, вовсе не красит производителя.

Кстати, нашего героя перспектива «носи и помалкивай» не прельщает.

Так что теперь делать Игорю?

Ольга Иващенко, юрист:
В данном случае Игорю необходимо обратиться в письменном виде к продавцу магазина и указать, какие недостатки проявились, что было обнаружено. Если это миграция красителя, то необходимо указать это и заявить свои требования. Игорь может заявить требования о возврате денежных средств за товар и убытки, которые он понёс вследствие приобретения некачественного товара.

Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию? -7

А, между тем, специалисты предупреждают: одежда из дешёвых тканей сомнительного качества обойдётся дорого для здоровья.

Так, материалы или красители, которые используют недобросовестные производители, могут содержать формальдегид, фенол, формалин, клей толуол.

Результат ношения этой одежды: аллергия, отравление, астма и даже рак кожи.

Игорь Бакиновский:
Я попросил изначально просто вернуть деньги за свитер, что, в принципе, сразу и сделали. Но я-то вернулся буквально через две недели в магазин, и увидел точно такой же свитер, он продаётся в этом же магазине, и это было зафиксировано мной. Поинтересовался у продавца, почему, если был зафиксирован дефект. Она сказала, что это – единичный случай, и предпринимать они ничего не собираются.

Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию? -10

Сегодня Игорь вернул свои кровные, но останавливаться на этом мужчина не планирует. Минчанин хочет уберечь от некачественной одежды и других покупателей, с этой целью он обратился к экспертам.
Ирина Хацкевич, эксперт-товаровед:
Нам предъявили результат. То, что произошло после носки трикотажного изделия на белой рубашке. Имеются довольно крупные ореолы тёмно-фиолетового цвета, сейчас мы сделаем микроскопию для того, чтобы убедиться, что это, действительно, закрас. По предварительному осмотру можно сделать вывод, что это – обыкновенный переход красителя.

То изделие, которое оставило эти следы, имеет нестойкий краситель.

Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию? -13

Технологии производства одежды не стоят на месте, вот только пока на одних фабриках совершают качественный прорыв, другие деградируют. Ткани, произведённые по высоким технологиям,  соседствуют с одноразовой одеждой. Однако, то, что касается некачественных и небезопасных товаров на отечественном рынке, то их стало меньше. Таков результат инспекций Госстандарта. В 2016 году  было проверено более 24 тысяч наименований продукции, в том числе, одежда. Что касается партии свитеров, которые нещадно окрашивают, то, по закону, настаивать на изъятии целой партии потребитель не вправе.

Ольга Иващенко, юрист:
Что касается изъятия партии товара у продавца, то потребитель продавцу может лишь предложить провести экспертизу всей партии товара.

Но продавец вправе отказать и рассматривать отдельно взятый случай.

А это значит, каждый из нас может стать хамелеоном и посинеть, или покраснеть, в зависимости от оттенка выбранной некачественной кофточки, свитера, джемпера. В том случае, если так и произойдет, обращайтесь к продавцу, и требуйте возврата денежных средств.

Свитер красит другую одежду: должны ли вернуть деньги и изъять всю партию? -16

Ольга Иващенко, юрист:
Зачастую, когда потребитель обращается в письменном виде, продавец старается решить ситуацию на месте.
А для того, чтобы шопинг был в радость, и товар не пришлось нести в магазин обратно, специалисты советуют не совершать покупки в спешке, и внимательно подходить к выбору предметов гардероба, ведь с вешалки начинается каждый Ваш день.

Недавно учёные из канадского университета установили, что синий цвет активизирует работу головного мозга и творческий процесс. Герой этого сюжета активизировался, едва посинев. Мы, в свою очередь, творчески подошли к этому факту. Кстати, учёные утверждают, что, если долго смотреть на синий цвет, можно добиться снижения частоты пульса и дыхания, а также снижения кровяного давления. Игорь Бакиновский совершенно спокоен, невзирая на то, что избавился от синего свитера. Потому что смог доказать продавцам, да и всем нам, что за свои права надо бороться до победы.

# общество # Некачественный товар

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