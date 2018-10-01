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Заказала пальто, а оно мало: как вернуть деньги?

01 октября 2018 11:53
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться».

Инна из Гродно спрашивает: через Интернет заказала пальто. Оно оказалось мало.

Может ли она вернуть продавцу вещь?

Ольга Иващенко, юрист:
В данном случае необходимо понимать, у кого потребитель покупала данную вещь. Если это физическое лицо, то действие закона о защите прав потребителя на данные правоотношения распространяться не будет.

Если это индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, потребитель имеет право вернуть товар.

Для начала необходимо обратиться с письменным заявлением к продавцу, направив заказное письмо с уведомлением. Всю информацию необходимо изучить на сайте о данном продавце. Если это товар ненадлежащего качества, то требования потребителя должны быть удовлетворены в течение семи дней. То есть,

потребителю в течение 7 дней должны вернуть деньги.

Если потребитель хочет по каким-то другим причинам вернуть товар надлежащего качества, этот товар можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки. То есть в течение 14 дней необходимо заявить письменное требование.

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко

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