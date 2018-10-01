Заплатила 900 рублей, переделывают в шестой раз: как расторгнуть договор на перетяжку мебели?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться».

Обратилась к индивидуальному предпринимателю, чтобы сделать перетяжку мебели, рассказывает Наталья из Белыничей. Заплатила 900 рублей. Однако услугу оказали некачественно, переделывают в шестой раз.

Можно ли расторгнуть договор?

Ольга Иващенко, юрист:

В данном случае потребитель имеет право на расторжение договора, поскольку в мебели после ремонта проявляется один и тот же недостаток.