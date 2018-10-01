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Отказываются предоставить смету на ремонт подъезда: правомерны ли действия коммунальщиков?

01 октября 2018 11:51
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться».

Должны ли жильцы платить за «принудительный» ремонт в подъезде?

Минчанин Владислав спрашивает: в подъезде сделали косметический ремонт, на всё якобы ушло 8000 рублей. Однако смету предоставить отказываются.

Насколько правомерны действия коммунальщиков?

Ольга Иващенко, юрист:
Потребителям либо жильцам данного подъезда необходимо обратиться с письменным заявлением к эксплуатирующей организации с требованием предоставить твёрдую смету по выполненным работам. После чего, в случае имеющихся сомнений,

необходимо обратиться в экспертную организацию,

чтобы определить, соответствует ли стоимость фактически выполненным работам либо нет.  

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Ольга Иващенко

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