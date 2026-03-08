Как запустить свой бизнес и получить поддержку государства? Пообщались с предпринимателями

В Гомельской области подготовили хорошую бизнес-почву. По итогам 2025 года регион вошел в топ-3 по количеству субсидий на открытие собственного дела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только за 2025 финансовую поддержку от государства получили более 150 человек. В фаворитах у местных предпринимателей сфера услуг и торговля. Как запустить стартап с нуля и получить поддержку государства? С владельцами собственного бизнеса пообщалась Анна Корольчук.

Татьяна Бойко признается: всегда питала особую любовь к пушистым питомцам. Но путь к профессии мечты оказался долгим – 20 лет она работала в торговле. Переломный момент наступил, когда дома появился йоркширский терьер, а затем и знакомство с рынком услуг по уходу за собаками.

Татьяна Бойко, грумер, предприниматель:

Ниша у нас не сильно заполнена, салонов немного в Гомеле и вообще, в принципе, в Беларуси. Люди только привыкают к культуре груминга. Встретилась мне в инстаграме страница с обучением, курсами груминга. И как-то все само собой. Я не искала профессии никакой, она сама меня нашла. Освоила навыки и осталась работать в салоне наставником, через пару лет задумалась об открытии своего дела. Но стартовый капитал для покупки профессиональных столов, косметики и оборудования нужен был немалый. Тогда Татьяна узнала о возможности получения субсидий и обратилась в управление по труду, занятости и социальной защите.

В апреле ее салону исполнится год – ожидания полностью оправдались. Кроме бьюти-процедур для кошек и собак, мастер проводит обучение грумингу и расширяет свою команду – в штате уже появились два сотрудника. Весной загрузка вырастает – хозяева спешат привести в порядок своих питомцев к теплому сезону.

Недавно ряды предпринимателей пополнил и Валерий Юрченко. Водитель с 30-летним стажем решил заняться грузоперевозками. Стартовый капитал собрал быстрее, чем планировал, благодаря совету обратиться за государственной поддержкой.

Валерий Юрченко, предприниматель:

Переехал из России, продал там дом – вот на машину были деньги, купил заранее. А машину оборудовать, зимнюю резину купить, рабочую одежду уже денег не хватало. Субсидия очень помогла – отучился порядка 40 часов, 10 дней мы обучались, чтобы лучше разбираться в индивидуальной деятельности. С документами никаких сложностей не было. Как житель сельской местности получил 7,5 тысячи рублей. Установил кассовый аппарат, прошел медкомиссии, заключил договор на обслуживание транспорта на СТО и уже ездит в первые рейсы по области. Валерий Юрченко:

Машина новая, полгода всего. Пока еще только набиваем каналы, только весь пакет документов получил два месяца назад.

Их истории – наглядный пример: у тех, кто готов учиться, работать и превращать свое дело в стабильный бизнес, есть шанс на поддержку. Все нюансы разъяснят в службе занятости. Только за прошлый год в Гомельской области этим правом воспользовались 156 человек. Регион вошел в тройку лидеров по объему выданных субсидий.