Красоте все возрасты покорны

Не так давно во Дворце Республики чествовали финалисток конкурса <Мисс Беларусь-2006>. Спустя две недели на эту же сцену снова вышли белорусские красавицы. На этот раз они боролись за титул <Мини-мисс Беларусь-2006>, обладательницей которого могут стать девочки в возрасте от 4 до 16 лет.

Поскольку разбежка в возрасте довольно существенна, пришлось учреждать сразу три номинации: <Маленькая мисс>, <Мини-мисс> и <Юная мисс>. Кроме того, выбрали <Мисс-дружбу>, <Мисс-фото>, <Мисс-талант> и <Мисс-очарование>. Зрители также смогли отдать свой голос одной из конкурсанток.

Памятные ленточки, диадемы и дипломы, трепет и волнение перед выходом на сцену - все как у взрослых красавиц. Правда, у детского конкурса красоты есть существенные отличия. Фестиваль прошел в форме мюзикла, участие в котором приняли как финалистки конкурса, так и сказочные персонажи - юные и взрослые артисты. Стихи и музыка представления были написаны автором Еленой Рачевской специально для фестиваля. Роскошные наряды юным красоткам разрабатывались известными модельерами, а прически создавались в модном салоне красоты.

Самой маленькой мисс Беларуси была названа 5-летняя Диана Шавцова, <Юной мисс> стала 15-летняя Аня Черникович, а титул <Мини-мисс Беларусь-2006> достался 12-летней Лиане Гумаровой. Главная победительница конкурса исходом конкурса довольна и на достигнутом останавливаться не собирается.