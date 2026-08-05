Прямой эфир

Красный уровень опасности: в ГАИ рекомендуют водителям быть особенно внимательными в жару

05 августа 2026 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красный уровень опасности из‑за жары объявлен в Беларуси. В отдельных районах ожидается до +38 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности: в ГАИ рекомендуют водителям быть особенно внимательными в жару-2

В Госавтоинспекции призывают водителей быть особенно внимательными за рулем. В жаркую погоду в салоне необходимо иметь достаточный запас питьевой воды. Кроме того, кондиционер нужно использовать с умом. Не стоит сразу после посадки в раскаленную машину устанавливать минимальную температуру: резкий перепад может вызвать сосудистый спазм и спровоцировать недомогание. Если поездка длительная, каждые полтора‑два часа стоит останавливаться на 10-15 минут. Водителям рекомендуют по возможности ставить автомобиль в тени или использовать солнцезащитные экраны.

# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов
05 августа 2026 07:42

Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов

В Беларуси намолочено более 5,2 млн тонн зерна с учетом рапса
05 августа 2026 07:42

В Беларуси намолочено более 5,2 млн тонн зерна с учетом рапса

Готовность минских школ к новому учебному году достигла почти 95%
05 августа 2026 07:41

Готовность минских школ к новому учебному году достигла почти 95%