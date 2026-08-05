Красный уровень опасности: в ГАИ рекомендуют водителям быть особенно внимательными в жару

В Госавтоинспекции призывают водителей быть особенно внимательными за рулем. В жаркую погоду в салоне необходимо иметь достаточный запас питьевой воды. Кроме того, кондиционер нужно использовать с умом. Не стоит сразу после посадки в раскаленную машину устанавливать минимальную температуру: резкий перепад может вызвать сосудистый спазм и спровоцировать недомогание. Если поездка длительная, каждые полтора‑два часа стоит останавливаться на 10-15 минут. Водителям рекомендуют по возможности ставить автомобиль в тени или использовать солнцезащитные экраны.