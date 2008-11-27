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Краснознамённый Белорусский военный округ отметит 90-летие

27 ноября 2008 09:00
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Образованный ещё в советские времена, он стал базой для формирования Вооружённых сил страны.

Его солдаты стояли на огневых рубежах в июне 41-го и боролись против самой мощной германской группировки «Центр». После войны Округ получил звание Краснознамённого и, как один из лучших в СССР, в числе первых был оснащён ракетным оружием. Современные белорусские военнослужащие чтят боевые традиции.

Накануне юбилея ветераны Белорусского военного округа, офицеры Вооружённых сил страны,  курсанты   Военной академии - собрались в Минске. С праздником их поздравил министр обороны  Леонид Мальцев.  А актёры театра белорусской армии представили премьеру спектакля «Рядовые».           

# общество

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