Краснознамённый Белорусский военный округ отметит 90-летие

Образованный ещё в советские времена, он стал базой для формирования Вооружённых сил страны.

Его солдаты стояли на огневых рубежах в июне 41-го и боролись против самой мощной германской группировки «Центр». После войны Округ получил звание Краснознамённого и, как один из лучших в СССР, в числе первых был оснащён ракетным оружием. Современные белорусские военнослужащие чтят боевые традиции.

Накануне юбилея ветераны Белорусского военного округа, офицеры Вооружённых сил страны, курсанты Военной академии - собрались в Минске. С праздником их поздравил министр обороны Леонид Мальцев. А актёры театра белорусской армии представили премьеру спектакля «Рядовые».

