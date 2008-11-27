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Лучшие парикмахеры и дизайнеры Беларуси и стран ближнего зарубежья - на фестивале красоты "Роза ветров"

27 ноября 2008 08:58
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В таком большом формате и с международным статусом форум пройдёт в столице впервые. Победителей назовут в 19 номинациях. Интересным обещает стать командное первенство среди учебных заведений, которые готовят специалистов в области красоты. К слову, стабильный успех здесь демонстрируют учащиеся Минского технологического колледжа. Однако самым престижным - станет звание "Мастер года". Чтобы его получить, лучший из лучших должен не только показАть высокий класс парикмахерского искусства, но и своё видение моды в Беларуси.
# общество

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