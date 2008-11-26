На Гродненщине из притоков Немана буквально на глазах исчезает рыба

В местах, где раньше ловили щуку практически на пустой крючок, сегодня и малька не вытянешь. Причина как оказалась – на поверхности. Мутная пена и осадок на дне дело рук, а точнее труб крахмального завода.

Участок реки у старой мельницы всегда считали рыбным. В любую пору года без улова отсюда ещё никто не уходил. Но Владимир Сергеев свою щуку сегодня так и не вытянул. Рыбалка закончилась даже не успев начаться.

Причина таинственной пропажи рыбы – на поверхности. Устаревшее оборудование и полуразрушенные очистные сооружения угрожают Зельвянке не первый раз. Последний раз дамбу прорвало в конце октября. Тогда экологи наложили на предприятие штрафные санкции. На бумаге о проделанной работе предприятие уже отчиталось. На деле же дыру в дамбе просто забросали мешками с песком.

Оплачивать штрафы местные руководители похоже не собираются. Ссылаются на нехватку денег. Получить комментарий нашей съемочной группе так и не удалось. У предприятия - почему-то выходной. Пробы воды уже на экспертизе. Если выяснится, что реку загрязняют химреагентами, одним штрафом дело не ограничится. Не исключена и уголовная ответственность.

