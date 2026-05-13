«Красносельские Мальдивы» официально признаны геологическим памятником природы местного значения

Под Волковыском есть место, куда каждое лето тянет людей за тишиной, необычным цветом воды и ощущением, что природа умеет удивлять. Эти «Красносельские Мальдивы» теперь официально признаны геологическим памятником природы местного значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет‑портале. В документе обозначены границы двух участков – общая площадь почти 357 гектаров. Определен режим охраны и использования территории. Управление памятником закреплено за районным туристическим центром и предприятием «Красносельск-строй-материалы».

История этих мест началась еще в 1914 году, когда здесь начали разрабатывать меловые карьеры. Многие из них давно не используются. Со временем вода заполнила выработки, а соли калия придали ей тот самый неповторимый бирюзовый оттенок. Так появился ландшафт, который стал точкой притяжения для туристов и фотографов. Новый статус – это не только признание красоты, но и шаг к тому, чтобы сохранить ее. Чтобы и дальше сюда приезжали люди просто посмотреть, отдохнуть, почувствовать место.