В Республиканском госпитале МВД состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер

Профессионализм и креативность в их ярчайших проявлениях. В Республиканском госпитале МВД и Центральной поликлинике ведомства накануне царила особая атмосфера – теплая, искренняя, праздничная. Конкурсы «Лучший по профессии» собрали медицинских сестер, которые каждый день работают с людьми, их болью, надеждой и выздоровлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницы прошли целую серию испытаний – от визитных карточек и блиц‑опросов до демонстрации практических навыков, творческих заданий и дефиле в костюмах из средств индивидуальной защиты. В госпитале конкурс включал пять дисциплин, в поликлинике – четыре, но объединяло их одно: искренность, высокий профессионализм и поддержка коллег, которая превращала каждый этап в маленький праздник. Победительницей конкурса в поликлинике стала Ольга Супранович, приз зрительских симпатий – у Ольги Казмерчук. В госпитале отметили лучших в различных номинациях, а также сотрудников, проявивших себя особенно ярко. В обоих учреждениях звучали слова благодарности, аплодисменты, поздравления – у всех было ощущение, что этот день действительно посвящен людям с большим сердцем.

Валентина Будай, главная медицинская сестра поликлиники МВД Беларуси:

Конкурс, наверное, такой масштабный, мы проводим впервые. Все были заинтересованы. Вы понимаете, у нас, наверное, на 90 % обновился коллектив. Пришла молодежь. Поэтому для них это было интересно. На совете медицинских сестер, куда входят мои старшие медицинские сестры, мы решили, что надо сделать праздник. И праздник этот назвали «Лучшая медицинская сестра 2026 года».