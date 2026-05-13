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В Республиканском госпитале МВД состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер

13 мая 2026 07:10
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Профессионализм и креативность в их ярчайших проявлениях. В Республиканском госпитале МВД и Центральной поликлинике ведомства накануне царила особая атмосфера – теплая, искренняя, праздничная. Конкурсы «Лучший по профессии» собрали медицинских сестер, которые каждый день работают с людьми, их болью, надеждой и выздоровлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республиканском госпитале МВД состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер-2

Участницы прошли целую серию испытаний – от визитных карточек и блиц‑опросов до демонстрации практических навыков, творческих заданий и дефиле в костюмах из средств индивидуальной защиты. В госпитале конкурс включал пять дисциплин, в поликлинике – четыре, но объединяло их одно: искренность, высокий профессионализм и поддержка коллег, которая превращала каждый этап в маленький праздник. 

Победительницей конкурса в поликлинике стала Ольга Супранович, приз зрительских симпатий – у Ольги Казмерчук. В госпитале отметили лучших в различных номинациях, а также сотрудников, проявивших себя особенно ярко. В обоих учреждениях звучали слова благодарности, аплодисменты, поздравления – у всех было ощущение, что этот день действительно посвящен людям с большим сердцем. 

В Республиканском госпитале МВД состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер-4

Валентина Будай, главная медицинская сестра поликлиники МВД Беларуси:
Конкурс, наверное, такой масштабный, мы проводим впервые. Все были заинтересованы. Вы понимаете, у нас, наверное, на 90 % обновился коллектив. Пришла молодежь. Поэтому для них это было интересно. На совете медицинских сестер, куда входят мои старшие медицинские сестры, мы решили, что надо сделать праздник. И праздник этот назвали «Лучшая медицинская сестра 2026 года». 

В Республиканском госпитале МВД состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер-6

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси: 
Я хотел бы всех медицинских сестер сегодня поздравить с этим прекрасным праздником, который празднуется. Везде огромные слова благодарности. И продолжайте свою работу. Делайте то, что вы делаете, потому что медицинские сестры наших учреждений, Министерства внутренних дел, вы самые лучшие, вы самые крутые, вы самые профессиональные, что сегодня показал этот конкурс. И реально, конечно, вы умеете удивлять. Мы видим вашу работу и с огромной благодарностью относимся к вам. Спасибо вам огромное.

Оба конкурса – и в госпитале, и в поликлинике – показали главное: медицинские сестры – это профессионалы, которые умеют не только исцелять, но и удивлять, вдохновлять и создавать атмосферу. Именно поэтому принято решение сделать конкурс ежегодным и придать ему республиканский статус, чтобы еще больше талантливых специалистов могли раскрыть себя, свой характер и мастерство. Профессиональный праздник стал днем, когда каждая почувствовала: ее труд видят, ценят и уважают. И когда особенно ясно, что в милосердии победительницы все.

# МВД Беларуси # Медицина

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